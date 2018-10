De Graafschap bouwt zekerheid in: ‘Er moet iets veranderen’

De Jong wil in defensief opzicht meer zekerheid inbouwen na de deceptie tegen SC Heerenveen (0-5 nederlaag) en het eerdere verlies bij Heracles Almelo (4-0). ,,We hebben een paar keer met dikke cijfers verloren, dus er moet iets veranderen. We willen ons niet elke week laten afslachten. Tot de winterstop moeten we zoveel mogelijk punten binnenhalen’’, zei De Jong.