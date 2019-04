De Graafschap boven de rode streep na late gelijkmaker tegen AZ

De Graafschap-trai­ner De Jong: ‘Punt verdiend op basis van vechtlust’

6 april DOETINCHEM - De Graafschap-trainer Henk de Jong was zaterdagavond dolgelukkig met het punt tegen nummer drie AZ (1-1). ,,Dit is een morele opsteker na de tikken die we afgelopen week hebben gekregen’’, zei de Friese coach.