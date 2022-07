De Graafschap dinsdag in Varsseveld tegen FC Emmen; extra oefenduel met TOP Oss

Het wordt in Varsseveld de vierde oefenwedstrijd van eerstedivisionist De Graafschap. Eerder werd gespeeld tegen SDOUC (6-0), Rot Weiss Oberhausen (1-3) en Willem II (2-1).

Omdat sommige jonge spelers uit de grote selectie van De Graafschap (29 spelers) in de eerste drie oefenduels in totaal nog geen 45 minuten hebben gevoetbald, is er op dinsdag 26 juli een extra oefenwedstrijd tegen TOP Oss gearrangeerd. Dit duel zal in Brabant achter gesloten deuren plaatsvinden.

Kistemaker Cup

Of de oefenwedstrijd van De Graafschap tegen Telstar op zaterdag 23 juli doorgang vindt, is nog steeds niet zeker. Eerst zou er in Velsen-Zuid om de Kistemaker Cup worden gespeeld, maar deze wedstrijd mag op last van de lokale driehoek niet in het Buko-stadion van Telstar worden gespeeld.

De Graafschap probeert nu in de Achterhoek een locatie te vinden, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. De gemeente, waar het oefenduel wordt gespeeld, moet eerst toestemming geven. Indien dat niet gebeurt, bestaat ook nog de kans dat Telstar-De Graafschap volgende week zaterdag ergens zonder publiek wordt gespeeld.

Dat is ook het geval bij het laatste oefenduel van de Superboeren op zaterdag 30 juli met Roda JC. Deze wedstrijd zou in eerste instantie als afsluiting van de Open Dag op De Vijverberg in Doetinchem worden gespeeld, maar ook dit duel is verboden door de lokale driehoek en wordt op 30 juli nu elders zonder publiek afgewerkt.

Met een beetje pech kunnen de supporters De Graafschap tot de competitiestart (zondag 7 augustus bij PEC Zwolle) alleen komende dinsdag in Varsseveld nog in actie zien. Ze moeten dan wel de hitte trotseren, want er worden die dag temperaturen tot 38 graden verwacht.

Kaarten voor het oefenduel met FC Emmen kosten 7,50 euro voor volwassenen. Jeugd tot en met 17 jaar betaalt 5 euro.