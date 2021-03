De Graafschap-doelman De Boer doodziek van nieuwe blunder in topper: ‘Goede keepers komen bovendrijven na tegenslagen’

Een vlaag van verstandsverbijstering. Een haperende rechterhand. NAC-De Graafschap was zondag precies 60 seconden oud toen doelman Rody de Boer opzichtig in de fout ging en een afstandsschot van Robin Schouten tot goal promoveerde. De 1-0 was de inleiding van een 3-1 nederlaag, waarmee de Doetinchemse club de spanning in de jacht op promotie naar de eredivisie weer helemaal terug liet komen.



,,Ik reken mezelf de nederlaag ook aan”, baalde een zelfkritische De Boer (23) na afloop. ,,Ik twijfelde of de bal naast of op doel zou gaan. Ik wilde op ‘safe’ gaan, maar raakte de bal helemaal verkeerd. Ik kon wel door de grond zakken.”