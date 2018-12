De Graafschap-doelman Etemadi wil ‘horrordebuut’ tegen Ajax snel vergeten

De afslachting tegen Ajax dreunt nog na bij De Graafschap. Doelman Etemadi heeft zowel letterlijk als figuurlijk hoofdpijn overgehouden aan het bezoek aan de Johan Cruijff Arena. Waar zijn ploeggenoten maandag een duurloop in het bos afwerkten of op het veld trainden, bleef de Amsterdammer op doktersadvies binnen. De 31-jarige keeper liep bij een tik op zijn oog een lichte hersenschudding op. ,,Ik moet het een paar dagen rustig aan doen, maar ik kan zondag (thuis tegen Vitesse, red.) gewoon spelen’’, zei Etemadi een dag na het echec in Amsterdam.

Statistiek

Volledig scherm En dat is acht! Etemadi kan de 8-0 van Ajacied Daley Blind niet voorkomen. © ANP De doelman had zich wel iets anders voorgesteld van zijn eerste basisoptreden bij De Graafschap. De evenaring van de grootste nederlaag in de clubhistorie dompelde de Doetinchemse club in crisissferen en leverde Etemadi, tegen Ajax de vervanger van de geblesseerde Hidde Jurjus, ook nog eens een pijnlijke statistiek op. De laatste keeper die bij zijn basisdebuut in de eredivisie minimaal acht treffers incasseerde, was Ad Raven. De oud-doelman ging in 1977 met FC Amsterdam met grote cijfers onderuit tegen AZ’67: 2-9.

,,Dat uitgerekend ik hem na zoveel jaren opvolg, is heel pijnlijk. Mensen zullen mijn basisdebuut bij De Graafschap altijd blijven herinneren als de 8-0 in de Arena. Ik heb mijn best gedaan om zoveel mogelijk ballen tegen te houden, maar Ajax was vele malen beter. Zij zijn van wereldniveau. In enkele fases hielden we aardig stand, maar na een uur ging het heel hard en vloog bijna alles erin. De ene goal was nog mooier dan de andere.”

Applaus

Quote Ik had me erop ingesteld dat ik veel te doen zou krijgen. Maar met zo’n monstersco­re verliezen, dat wil je niet Etemadi kreeg ondanks de doelpuntenregen na afloop een luid applaus van de meegereisde De Graafschap-supporters. De doelman, die met negen reddingen voorkwam dat de Doetinchemmers in de dubbele cijfers belandden, ontving ook een stortvloed aan berichten. ,,Veel mensen in mijn omgeving vonden dat ik goed gespeeld had. Dat is leuk om te horen, maar ik koop er niets voor. Ik had me erop ingesteld dat ik veel te doen zou krijgen en ik heb behoorlijk wat reddingen verricht. Maar met zo’n monsterscore verliezen, dat wil je niet.”