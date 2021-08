De Graafschap-doelman Jurjus heeft naast voetbal nóg een passie: ‘Ik verdiep me graag in de historie’

Slag om de Schelde ligt al een tijdje te verstoffen. Door zijn verhuizing naar Doetinchem is Hidde Jurjus (27) nog nauwelijks toegekomen aan het boek, dat over een van de grootste militaire operaties uit de Tweede Wereldoorlog in Nederland gaat. ,,Als ik straks gesetteld ben, ga ik dat boek zeker uitlezen’’, zegt de doelman van De Graafschap in aanloop naar het uitduel bij FC Emmen. ,,Ik verdiep me graag in de historie. Veel wat met de oorlogstijd te maken heeft, boeit me.’’

Jurjus, deze zomer begonnen aan zijn derde periode in Doetinchem, wordt nog weleens vreemd aangekeken als hij vertelt liever een boek te lezen dan achter de PlayStation te kruipen. En al helemaal als mensen horen dat de keeper lid is van een boekenclub, bestaande uit meerdere profvoetballers. , ,Snap ik ook wel. Er bestaat een ander beeld van voetballers. Dat ze in hun vrije tijd niet veel doen of vooral gamen.”

Pröpper

De geboren Lichtenvoordenaar is via Arnhemmer Robin Pröpper, zijn voormalig ploeggenoot bij De Graafschap, bij FC De Boekenclub – zo noemt het gezelschap zich – gekomen. Eens in de maand bespreken ze hun boeken, dan wel op locatie of via een Zoom-verbinding. ,,We lezen ook weleens hetzelfde boek. Soms zijn er raakvlakken met het voetbal. Ik vind het dan interessant te horen hoe ze bepaalde dingen bij andere clubs toepassen. Leerzaam.” Zijn avontuur in Duitsland, afgelopen seizoen bij KFC Uerdingen, is ook haast een boek waard. Nooit heeft de goalie zich zoveel met randzaken beziggehouden als bij de crisisclub uit de Derde Bundesliga, geleid door de omstreden Rus Mikhail Ponomarev. ,,Het trainingsveld werd soms tijden niet gemaaid. Dan had de clubeigenaar de rekening voor het onderhoud niet betaald. Fatsoenlijk trainen was amper mogelijk.”

Zekerheid

Spijt van zijn stap naar Uerdingen heeft Jurjus allerminst. ,,Het was een leerzame tijd, waarin ik ook veel wedstrijden heb gespeeld. Steden bezoeken was door corona niet of nauwelijks mogelijk. Maar voor uitwedstrijden las ik vaak over de geschiedenis van de stad waar we naartoe gingen.”



De Achterhoeker koestert de omstandigheden bij De Graafschap nu des te meer. ,,Af en toe is het goed even ergens anders te kijken. Ik had best langer in Duitsland willen blijven, maar wilde niet te lang op aanbiedingen wachten. Met De Graafschap heb ik voor zekerheid gekozen.”



Jurjus, met de Doetinchemse club in 2015 gepromoveerd en in 2020 voor de corona-uitbraak ook hard op weg naar promotie, wil dit seizoen weer een succesverhaal schrijven. ,,Alsnog terugkeren naar de eredivisie, dat is het doel en daar geloof ik in.”