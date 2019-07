De Graafschap-doelman Jurjus wil puzzelstukjes weer op hun plek laten vallen

Zijn status is niet nieuw. Hidde Jurjus gaat voor het derde jaar op rij als huurkeeper door het leven. De doelman van PSV moet, net als afgelopen seizoen, zijn speelminuten maken bij De Graafschap.



Maar het vertrekpunt van Jurjus (25) is wel anders. Hij oogt een stuk fitter dan een jaar geleden. Van overtollige vakantiekilo’s is geen sprake. De Lichtenvoordenaar heeft zich tijdens zijn vrije dagen laten afmatten door een kickbokstrainer.



,,Mijn doel was afgetraind en fris aan het nieuwe seizoen te beginnen. Dat is gelukt”, concludeert hij in de bossen van Doorwerth, waar de Doetinchemse eerstedivisionist deze dagen een trainingskamp belegt.