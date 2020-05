De Graafschap doet beroep op supporters: ‘Seizoenkaarten belangrijker dan ooit’

De Graafschap lanceerde de campagne om 19.54 uur, refererend aan zijn oprichtingsjaar (1954). Op Twitter deelde de club een video en afbeelding van een blauwwit hart, met daarbij de hashtag #hartveurdeclub.



De Doetinchemse club hanteert, ondanks dat de kans groot is dat er voorlopig nog niet met publiek gevoetbald kan worden, dezelfde tarieven als afgelopen seizoen. De prijzen variëren van 190 tot 270 euro. ,,Als het mensen om de een of andere reden niet lukt hun kaart te verlengen, willen we hen vragen met ons in gesprek te gaan. Dan kunnen we samen kijken of we tot een oplossing kunnen komen. Loyaliteit is wederkerig”, zegt Ostendorp.



De Graafschap verkocht een jaar geleden, na de degradatie uit de eredivisie, ongeveer 5.700 seizoenkaarten. Ostendorp is ervan overtuigd dat zijn club nu weer op ‘massale steun’ kan rekenen. ,,Dat maak ik op uit de signalen die ik krijg, de geluiden die ik hoor”, zegt de directeur.