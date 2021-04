De Graafschap doet oproep aan supporters: Steun de club zoveel mogelijk vanuit huis

,,Ik krijg veel vragen van supporters: hoe ziet dat er straks uit als we promoveren? Komt er dan een huldiging of iets dergelijks? Het simpele antwoord is dan: ik kan er niets aan doen, maar op dit moment kan er helemaal niets”, laat algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp weten.

Volle stadions

De Graafschap zegt voortdurend in gesprek te zijn met de gemeente Doetinchem en politie over de mogelijkheden. Ostendorp: ,,Ik wil supporters vragen hun enorme betrokkenheid bij de club te houden, maar wel vanuit huis. Laten we ons nog even aan de maatregelen houden, zodat we volgend seizoen - het liefst in de eredivisie - weer in volle stadions kunnen spelen.”



De Graafschap staat met nog drie duels te spelen op de tweede plaats. Die plek geeft aan het einde van de competitie recht op directe promotie naar de eredivisie. De voorsprong op Go Ahead Eagles en Almere City bedraagt zes punten. De Doetinchemse club gaat vrijdag op bezoek bij kampioen Cambuur. Daarna wachten nog ontmoetingen met Jong Ajax (uit op 7 mei) en Helmond Sport (thuis op 12 mei).