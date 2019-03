De Graafschap doet zichzelf ernstig tekort tegen Heracles

Vertrouwen

De Graafschap begon het duel met Heracles Almelo vol vertrouwen na de vorige, riante uitzege bij Heerenveen (0-3 winst). Dat was ook aan het spel te zien, want de ploeg van trainer Henk de Jong speelde een uitstekende eerste helft. De eerste kans was nog wel voor Heracles via Kristoffer Peterson, maar daarna heersten de Superboeren. In de 16e minuut opende Charlison Benschop de score door goed voor de goal te komen. De van het Duitse Ingolstadt gehuurde spits liet doelman Janis Blaswich kansloos: 1-0. Daarna was Youssef El Jebli tweemaal dicht bij de 2-0. Eerst redde Blaswich op zijn inzet en in de 38ste minuut schoot de aanvallende middenvelder de bal op de kruising.

Effectief

Na rust was de eerste grote kans weer voor De Graafschap. Delano Burgzorg raakte met een bekeken schuiver de paal in de 58ste minuut. De Achterhoekers leken het duel in handen te hebben, maar in de 66ste minuut werd het uit het niets 1-1. Brandley Kuwas volleerde een afgeslagen bal hard achter doelman Nigel Bertrams.



Het leed was nog niet geschied. Vier minuten na de gelijkmaker haalde Lerin Duarte van afstand prachtig uit: 1-2. De voorsprong van de Almeloërs was onverdiend, maar de ploeg van trainer Frank Wormuth was wel uiterst effectief.



Met de verse krachten Daryl van Mieghem en Nabil Bahoui probeerde trainer Henk de Jong het tij te keren in het slotkwartier. El Jebli schoot net over. Daar bleef het bij. Veel kritiek aan Doetinchemse zijde was er op arbiter Dennis Higler, die er in ieder geval niet van kon worden beticht een thuisfluiter te zijn.