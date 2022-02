De Graafschap doet zichzelf wéér tekort op De Vijverberg; Hendriks redt punt tegen FC Dordrecht na arbitrale dwaling

‘Tien, tien, tien’, klonk het vrijdagavond al snel op De Vijverberg. Er was amper twee minuten gevoetbald en het publiek stond al op de banken. De vroege openingstreffer van Sam Hendriks (1-0) leek de voorbode van een heerlijke voetbalavond.



Maar niets was minder waar. De Graafschap miste, zoals zo vaak dit seizoen, veel kansen en zakte in de tweede helft ver terug. Uiteindelijk mocht de Doetinchemse club zelfs nog blij zijn met een punt. Hendriks benutte diep in blessuretijd een zeer dubieuze strafschop: 2-2.Met het gelijkspel tegen Dordrecht incasseerde De Graafschap, een week na de 0-3 zege bij Telstar, de zoveelste tik in eigen huis.