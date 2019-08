De Graafschap donderdag voor de tuchtcommissie in ‘vuurwerkzaak’

De Doetinchemse club is in beroep gegaan tegen het schikkingsvoorstel. De clubleiding van De Graafschap vindt dat de straf ten onrechte wordt opgelegd aan de supporters in vak 23 en 24.



Het geld voor de boete is al opgehaald door de eigen aanhang. Supporters startten op internet een inzamelingsactie en haalden binnen een dag ruim 15.000 euro op.



Het is nog niet bekend wanneer de tuchtcommissie uitspraak doet in de beroepszaak. Vrijdag speelt De Graafschap een thuiswedstrijd tegen FC Volendam.