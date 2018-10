De Graafschap draait 7,5 ton verlies in promotiejaar

Een jaar geleden schreef De Graafschap nog zwarte cijfers in de eerste divisie. Dat was vooral te danken aan de transfers van doelman Hidde Jurjus en spits Vincent Vermeij, die in de zomer van 2016 werden verkocht aan PSV en Heracles Almelo.

De Graafschap haalde afgelopen seizoen met de opbrengsten van het EK voor vrouwen, hogere sponsoropbrengsten en kaartverkoop tijdens de play-offs extra inkomsten binnen, maar daar stonden het wegvallen van de degradantenvergoeding, hogere personeelskosten en het uitkeren van promotiepremies tegenover.

Geen verrassing

Het tekort komt niet als een verrassing voor De Graafschap, stelt financieel directeur Remon Enting. ,,In de eerste divisie zal De Graafschap altijd een operationeel tekort realiseren. Om als club financieel het hoofd boven water te houden, moet De Graafschap eens in de drie jaar in de eredivisie spelen’’, legt Enting uit op de website van de Doetinchemse eredivisionist.