De Graafschap dreigt met rechtszaak tegen KNVB na gemiste promotie: 'Bond maakt zich volstrekt belachelijk’

DOETINCHEM - Het seizoen van De Graafschap eindigt mogelijk in de rechtbank. Net als in 2016. De Doetinchemse club onderzoekt de mogelijkheden voor promotie naar de eredivisie, nu die is geschrapt door de KNVB.