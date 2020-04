De Graafschap eist openheid van zaken bij KNVB: ‘Waarheid moet boven tafel komen’

,,Wij vragen de KNVB om volledige transparantie”, zegt Hans Martijn Ostendorp, algemeen directeur van De Graafschap. ,,We willen inzicht in het gehele proces. Van begin tot eind. Er leven enorm veel vragen, niet alleen bij ons. Clubs hebben recht op antwoorden. We laten ons niet afschepen met een vage verklaring.”



De KNVB besloot vrijdag dat er dit seizoen geen clubs promoveren en degraderen in het profvoetbal. De bond kwam met dat verdict na een warrige vergadering, waarin de clubs mochten stemmen over de afwikkeling van het seizoen. Zestien clubs stuurden aan op een scenario mét promotie en degradatie, negen stemden tegen en negen waren neutraal.