De Graafschap en Cambuur zetten rechtszaak in gang: ‘Maar liefst eerst een ledenvergadering’

Dolf Segaar, de sportadvocaat die namens de eerstedivisionisten uit Doetinchem en Leeuwarden optreedt, heeft de spoedprocedure al in gang gezet. Hij verwacht nog deze week geïnformeerd te worden over de zittingsdatum.



Segaar benadrukt een gang naar de rechter te zien als een eventueel ‘sluitstuk’ van de strijd tegen de voetbalbond. De Graafschap en Cambuur hopen nog vóór het kort geding tot een oplossing te komen en alsnog promotie af te dwingen.



Dat kan via een algemene ledenvergadering (ALV) met alle profclubs, uitgeschreven door de KNVB of op aandringen van (minimaal) vier clubs.

,,Het liefst hebben we eerst een ledenvergadering. Dan kan de hele procedure daar besproken en kan er een nieuw voorstel op tafel gelegd worden. Het lijkt erop dat er genoeg clubs te vinden zijn voor een vergadering.



Als een meerderheid dan toch voor het KNVB-besluit kiest, dan kunnen we alsnog naar de rechter. Ik zie in beide trajecten kansen’’, zegt Segaar.

Geen promotie

De Graafschap en Cambuur zijn woedend op de voetbalbond. De KNVB besloot vrijdag dat er dit seizoen geen clubs promoveren en degraderen in het betaalde voetbal.



De Graafschap en Cambuur stonden in de eerste divisie op een promotieplek, met respectievelijk zeven en elf punten voorsprong op achtervolger FC Volendam. De clubs besloten na intern beraad juridische stappen te ondernemen. Ze trekken daarin zoveel mogelijk samen op.



Om een rechtszaak te voorkomen, moet een ALV al op zeer korte termijn plaatsvinden. Dat is in theorie mogelijk, stelt de advocaat, omdat er vervolgens hem sprake is van ‘bijzondere omstandigheden’. ,,En anders valt met de rechtbank nog te bespreken dat de zittingsdatum wordt doorgeschoven.”

Eredivisie met twintig clubs