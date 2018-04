De Graafschap en El Jebli uit elkaar

De Graafschap heeft de aanbieding voor een nieuw, meerjarig contract nu ingetrokken. ,,Wij gaan verder kijken'', zegt technisch manager Peter Hofstede. ,,We hebben Youssef in onze ogen een zeer goede aanbieding gedaan. We hadden hem gevraagd uiterlijk vandaag (dinsdag) te beslissen en hij heeft gezegd dat hij wil wachten. Dat is zijn goed recht, maar wij gaan de aanbieding niet meer verhogen. Verder dan dit gaan we niet. We gaan op zoek naar een vervanger.''

Lees ook El Jebli: Ik was graag gebleven Lees meer

,,Het is jammer, want we hadden Youssef heel graag in Doetinchem gehouden'', vervolgt Hofstede. ,,Hij had een meerwaarde voor de club. Maar we willen niet in een glijdende schaal terechtkomen''

El Jebli speelt sinds 2015 voor De Graafschap. Drie jaar geleden kwam de Utrechter over van de amateurs van FC Lienden. El Jebli is in Doetinchem een van de publiekslievelingen.

El Jebli staat ook in de belangstelling van een andere club uit de eerste divisie.