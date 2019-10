‘De Graafschap en NAC Breda zijn de favorieten voor promotie’

De Graafschap draait half miljoen euro winst in degradatie­jaar

9 oktober DOETINCHEM - Sportief gezien is het seizoen 2018-2019 voor De Graafschap uitgelopen op een drama. Maar op financieel vlak heeft de Doetinchemse club in het degradatiejaar met een winst van bijna een half miljoen euro een flinke stap in de goede richting gezet.