De Graafschap faalt tegen FC Dordrecht

Omdat koploper FC Emmen thuis tegen AZ met 0-2 onderuit ging, had De Graafschap bij winst bovenaan gestaan in de derde periode. Maar niet voor het eerst dit seizoen liet de ploeg van trainer Henk de Jong het op een cruciaal moment afweten.

De Graafschap heeft nog een minieme kans op de derde periode, maar dan moeten de nieuwe koploper FC Dordrecht en FC Emmen maandagavond verliezen. Tevens zal De Graafschap dan de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard moeten winnen.

De Graafschap was vol vertrouwen na de eclatante 4-0 zege bij Go Ahead Eagles, maar daar was in de eerste helft tegen FC Dordrecht niet zo veel van te zien. Na een goed begin, met een bal op de buitenkant van de paal van Mark Diemers en een afgekeurde goal van Fabian Serrarens (buitenspel), zakte het spelpeil. Het defensief ingerichte FC Dordrecht hield simpel stand tegen de Superboeren, die te veel fouten maakten in de passing en nonchalant oogden.

FC Dordrecht kreeg via Gustavo Hamer twee schietkansen, maar beperkte zich verder tot verdedigen. Uit een hoekschop kopte De Graafschap-aanvoerder Sven Nieuwpoort net voorlangs en dat was tevens het laatste hoogtepunt in de matige eerste helft.

Snel na rust claimde De Graafschap een strafschop nadat een inzet van Myenty Abena de arm van een Dordrecht-speler raakte, maar arbiter Gözübüyük zag er geen opzet in. In de 62ste minuut gaf de leidsman de gasten wel een penalty nadat de doorgebroken Robert Mutzers door doelman Filip Bednarek werd aangetikt. Denis Mahmudov bleef vanaf elf meter ijzig kalm: 0-1.

Daarna wilde de ingevallen Youssef El Jebli ook een strafschop, maar Gözübüyük haalde zich de woede van de Doetinchemse fans op de hals door opnieuw niet te fluiten voor een overtreding.

Met Sjoerd Ars als extra aanvaller in de ploeg speelde De Graafschap in het laatste kwartier alles of niets. Van Mieghem had de 1-1 op de schoen, maar de buitenspeler mikte net naast de verkeerde kant van de paal. Aan de andere kant kreeg Terence Groothusen na Doetinchems gepruts een enorme kans op de 0-2, maar hij faalde alleen voor Bednarek in de 79ste minuut. Nog geen minuut later weigerde Groothusen opnieuw de genadeklap uit te delen zodat De Graafschap in leven bleef.

In de 82ste minuut kwam dat de Dordtenaren bijna duur te staan, maar doelman Bryan Janssen verrichtte een briljante redding op een inzet van Jordy Tutuarima. Ook Mark Diemers was met een vrije trap op de kruising nog dichtbij, maar het bleef bij 0-1.

De Graafchap-FC Dordrecht 0-1 (0-0). 62. 0-1 (pen.) Mahmudov

Scheidsrechter: Gözübüyük.

Gele kaart: Mutzers, Kok, Mahmudov (FC Dordrecht), Bednarek (FC Dordrecht).

Aantal toeschouwers: 8.311.