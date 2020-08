De Graafschap-fans met seizoenkaart kunnen slechts naar helft van de wedstrijden toe

Dat is de belangrijkste maatregel van de voetbalclub om het bezoek aan stadion De Vijverberg veilig te houden in coronatijd. ,,We willen natuurlijk het liefst dat alle fans elke wedstrijd komen, maar dat is helaas niet mogelijk in deze tijd”, zegt Mariska Bais, projectleider wedstrijdorganisatie bij De Graafschap.



De club heeft volgens haar een complexe puzzel gelegd om zoveel mogelijk fans toe te laten op wedstrijddagen. Normaal kunnen er 12.600 mensen in het stadion, maar met maatregelen zoals 1,5 meter afstand houden zijn dat er nu iets meer dan 2.500. ,,Ongeveer de helft van het aantal seizoenkaarthouders en exclusief sponsorstoelen”, zegt Bais.



De Graafschap heeft zo’n 5.200 jaarkaarten verkocht, plus ongeveer 1.800 plekken voor sponsors. Alleen deze mensen kunnen naar het stadion: spontaan een wedstrijd bezoeken kan komend seizoen niet en uitfans zijn voorlopig ook niet welkom.