De Graafschap gaat maandag met KNVB om tafel: ‘Daarna pas kijken naar vervolgstappen’

video Sjaak Swart: ‘De Graafschap had moeten promoveren’

12:17 DOETINCHEM - Als Sjaak Swart het in voetballand voor het zeggen zou hebben, was De Graafschap dit jaar gepromoveerd naar de eredivisie. De oud-voetballer van Ajax snapt niets van het besluit van de KNVB om in het ‘coronaseizoen’ geen clubs te laten promoveren.