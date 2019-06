De Graafschap gaat spelen in shirt met Achterhoekse vlag

Burgzorg ontbreekt bij drukbezoch­te eerste training van De Graafschap

23 juni DOETINCHEM - De Graafschap is aan het nieuwe seizoen begonnen. De Doetinchemse eerstedivisionist heeft zondag onder toeziend oog van circa duizend supporters de eerste training afgewerkt. Opvallende afwezige was Delano Burgzorg, die op weg naar de uitgang is.