De Graafschap gaat tegen NAC voor een van laatste kansen voor play-offs: ‘Er staat wat meer druk op’

De Graafschap staat na 23 speelrondes op de teleurstellende veertiende plaats en heeft zeven punten achterstand op nummer negen Roda JC, dat virtueel de laatste ticket in handen heeft voor de play-offs. De Superboeren tankten afgelopen dinsdag wel wat vertrouwen door in de KNVB-beker te winnen van de amateurs van De Treffers (3-0) en zich voor het eerst sinds 2009 te plaatsen voor de kwartfinales.

,,Ik heb een goed gevoel overgehouden aan die wedstrijd”, zegt Richard Roelofsen, die voorlopig de zieke Adrie Poldervaart vervangt als trainer. ,,En dan vooral aan de tweede helft. Na de 1-0 gingen we steeds beter spelen. Daar moeten we op voortborduren tegen NAC. Die wedstrijd wordt een mooie uitdaging voor ons. Ze proberen sinds de trainerswissel (Peter Hyballa voor Robert Molenaar, JB) heel aanvallend te spelen. Er liggen voor ons kansen in de omschakeling, dus daar gaan we ook op inzetten.”

NAC is net als De Graafschap bezig aan een wisselvallig seizoen. Die club is terug te vinden op de elfde plaats, met vier punten meer dan De Graafschap. NAC kwam dinsdag ook in actie in de beker en verloor toen met 1-2 van sc Heerenveen.

,,Het wordt morgen een kwestie van aanhaken of dat de play-offs nog verder uit het zicht raken”, vertelt Roelofsen. ,,Dan wordt het een steeds moeilijker verhaal. We dachten vorige week tegen Telstar goede zaken te kunnen doen, maar door die nederlaag komt er wat meer druk op de wedstrijd tegen NAC te staan. We hadden allemaal meer van dit seizoen verwacht. We zijn simpelweg niet stabiel genoeg. Een serie neerzetten zit er op dit moment even niet in. Dus moeten we per wedstrijd kijken wat we eruit kunnen halen. Als dat uiteindelijk een ticket voor de play-offs oplevert dan zij het zo. En als dat niet lukt, dan zij het ook zo. Aan het einde van het seizoen sta je op de plek waar je hoort te staan.”

Fitte selectie

De Graafschap beschikt tegen NAC over een nagenoeg volledig fitte selectie. Alleen Jan Lammers ontbreekt door een blessure. Roelofsen voert mogelijk een aantal wijzigingen door ten opzichte van de wedstrijd tegen De Treffers, waarin Joel Valencia en Devin Haen sinds lange tijd een basisplaats hadden. Mogelijk zijn zij in fysek opzicht nog niet bestand om tegen NAC opnieuw aan de aftrap te verschijnen.

,,Valencia en Haen zouden een optie kunnen zijn voor de basis, maar we moeten de tegenstander niet wijzer maken dan het al is”, aldus Roelofsen. ,,Het is snel schakelen na dinsdag. De afgelopen twee dagen stonden meer in het teken van herstel dan dat we serieus konden trainen. We zullen morgen zien of we echt goed hersteld zijn.”

NAC Breda-De Graafschap begint vrijdag om 20.00 uur in het Rat Verlegh Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Robin Gansner.

Vermoedelijke opstelling De Graafschap: Jurjus; Schouten, Fortes, Hillen, Büttner; Brittijn, Kaandorp, Neghli; Korte, Benschop, Önal.

