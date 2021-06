De Graafschap gaat toch door met Baas; linksback tekent twee jaar bij

video Op kraambe­zoek in de enorme villa van Alexander Büttner: ‘Ik zit perfect hier, 50 meter verder groeide ik op’

25 mei DOETINCHEM - Alexander Büttner is thuis. De voetballer woont met zijn vriendin en hun zoontje (2,5 week oud) in de villa die hij liet bouwen op vijftig meter afstand van de Doetinchemse volkswijk waar hij is opgegroeid. Vanuit de babykamer zijn de daken te zien van Kleintjeskamp.