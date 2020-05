De Graafschap gaat verder met Hamdaoui; Nijland, Breinburg en Olijve vertrekken

De Graafschap neemt daarentegen afscheid van Stef Nijland, Gregor Breinburg, Frank Olijve en Matthijs van Nispen. De aflopende contracten van het viertal worden niet verlengd.

Hamdaoui ligt nu vast tot de zomer van 2021. De Amsterdammer maakte in 2018 de overstap van Telstar naar De Graafschap. In zijn eerste jaar slaagde hij er in de eredivisie niet in een vaste waarde te worden. Hamdaoui werd na de winterstop verhuurd aan FC Twente. Afgelopen zomer keerde hij terug op De Vijverberg en veroverde hij in de eerste divisie wel een basisplaats. De linksbuiten scoorde in 25 competitieduels negen keer en gaf vier assists.

Hamdaoui, opgeleid door Vitesse, kwam eerder uit voor FC Dordrecht en Go Ahead Eagles.

Nijland en Breinburg

Nijland (31) neemt na twee seizoenen afscheid bij De Graafschap. De aanvallende middenvelder, in de zomer van 2018 overgekomen van PEC Zwolle, komt bij de Doetinchemse club niet voor in de plannen voor komend seizoen. Hetzelfde geldt voor Breinburg (28). De controleur, een jaar geleden transfervrij opgepikt bij Sparta, was aan zijn tweede periode bij de Superboeren bezig.

Olijve

Olijve (31) vertrekt na 2,5 jaar bij De Graafschap. De middenvelder kwam in januari 2018 transfervrij over van het Amerikaanse Orange County SC. De voetballer maakte meteen de promotie van de Doetinchemse club mee. In het seizoen 2018-2019 kwam de middenvelder in de eredivisie tot achttien wedstrijden, waarin hij eenmaal scoorde (tegen Vitesse). Afgelopen seizoen belandde hij al snel op een zijspoor. Olijve kwam in acht duels slechts tot in totaal 120 speelminuten.

Van Nispen