De Graafschap geeft in tweede helft gas en verslaat FC Den Bosch: 4-2

Voor De Graafschap betekende de ouverture het eerste competitieduel in 176 (!) dagen. Na de zege op Go Ahead Eagles (1-2), op 8 maart, werd de competitie vanwege het coronavirus afgebroken. De gevolgen zijn bekend: de Superboeren liepen, net als Cambuur, promotie naar de eredivisie mis en verloren de daaropvolgende rechtszaak tegen de KNVB.

In de jacht op revanche - en dus alsnog een promotieticket - startte trainer Mike Snoei tegen Den Bosch met vijf nieuwkomers in de basis. Naast doelman Rody de Boer, Julian Lelieveld, Elmo Lieftink en Danny Verbeek verscheen Rick Dekker aan de aftrap. De middenvelder kreeg de voorkeur boven Jesse Schuurman. Johnatan Opoku, de laatste aanwinst, begon nog op de bank, evenals nieuweling Joey Konings.

Uitermate zwak

De Graafschap begon uitermate zwak en toonde zich voor rust in niets een titelkandidaat. Van het enorme zelfvertrouwen, opgebouwd in de sterke oefenduels met eredivisionisten Heerenveen en Heracles (5-1 en 1-0 zege), was niets terug te zien.

Den Bosch bleef zonder problemen overeind en kreeg in de openingsfase via Ryan Trotman zelfs de grootste kans. De Graafschap creëerde voor rust vrijwel niets en liep vooral achteruit. Dat de Doetinchemse club met een voorsprong de rust inging, mocht daarmee een wonder het. Toine van Huizen kopte vlak voor rust raak uit een hoekschop: 1-0.

Na rust gooide de thuisploeg meer energie en strijd in de wedstrijd. Den Bosch sputterde met de 1-1 (een eigen doelpunt van Julian Lelieveld) nog even tegen. Maar daarna besliste De Graafschap in korte tijd het duel. Daryl van Mieghem zorgde na 59 minuten voor de bevrijdende 2-1 en stelde even later Elmo Lieftink in staat de 3-1 te maken.

Opoku

Opoku liet de supporters daarna nog één keer (voorzichtig) juichen. De invaller zorgde met een droge knal voor de 4-1, waarna Jizz Hornkamp de eindstand op 4-2 bepaalde.

De Graafschap-FC Den Bosch 4-2 (1-0). 45. 1-0 Van Huizen, 53. 1-1 Lelieveld (eigen doelpunt), 59. 2-1 Van Mieghem, 62. 3-1 Lieftink, 79. 4-1 Opoku, 80. 4-2 Hornkamp.

Toeschouwers: 3116.

Scheidsrechter: Higler.

Gele kaarten: Hornkamp (FC Den Bosch).

De Graafschap: De Boer; Lelieveld (62. Van Heertum), Van Huizen, Van de Pavert, Baas; Lieftink, Dekker (73. Schuurman), Verbeek (90. Konings); Van Mieghem, Seuntjens, Hamdaoui (62. Opoku).

FC Den Bosch: Van der Steen; Deijl, Soumaoro, Van der Winden, Green; Van Moorsel, Felida, Van der Heijden (85. Lambert), Meerveld (72. Mulders); Hornkamp, Trotman (60. Bolsius).