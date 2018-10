De Graafschap-goudhaantje Van Mieghem put vertrouwen uit 'goal' tegen Willem II

De Graafschap-trai­ner De Jong: 'Hebben het zelf afgedwon­gen'

30 september DOETINCHEM - De Graafschap-trainer Henk de Jong deed een klein vreugdedansje na de zwaarbevochten overwinning op Willem II (2-1). ,,Deze zege hadden we even nodig. We missen veel jongens, maar hebben het helemaal zelf afgedwongen.''