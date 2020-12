De Graafschap grijpt naast bekerstunt tegen PSV na discutabele strafschop en wereldgoal Malen

NAC-trai­ner Steijn spreekt zich uit: ‘Willen we meedoen, moeten we van De Graafschap winnen’

10 november Een winnende trainer heeft altijd gelijk. En dus is een tevreden Maurice Steijn er weinig aan gelegen om het elftal dat MVV met 1-4 van zich af schudde door elkaar te husselen. ,,Ik zie weinig reden om te wisselen. We zaten lang in het verdomhoekje, maar door twee keer negatief testen en de zege vrijdag komen we langzaam terug.”