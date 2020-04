De Graafschap grijpt naast promotie naar de eredivisie

De KNVB heeft zijn oordeel vrijdag tijdens een videovergadering met alle betaald voetbalclubs in Nederland kenbaar gemaakt. Tijdens de warrige call konden zij hun voorkeur uitspreken over de afhandeling van het seizoen. Ondanks dat een meerderheid van de clubs voor promotie/degradatie stemde - 16 tegenover 9 - besloot de bond in het voordeel van ADO Den Haag en RKC Waalwijk. De nummers 17 en 18 van de eredivisie, ontspringen door het besluit de dans om degradatie.