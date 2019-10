De Graafschap heeft hulp van NEC nodig voor eerste periodetitel

,,Er kunnen nog best gekke dingen gebeuren", doelt Snoei op de ontknoping van de eerste periode. ,,Maar laten wij eerst zelf maar winnen, daarna kunnen we naar andere uitslagen kijken.”

Thomassen als vervanger van Seuntjens

De Graafschap kan tegen Almere City, achtste op de ranglijst, niet beschikken over Ralf Seuntjens. De spits kampt met een kuitblessure. Zijn plek in de punt van de aanval wordt ingenomen door Jordy Thomassen.

Snoei verwacht een zware avond tegen de club uit Flevoland. ,,Ze hebben veel goede spelers. Het is ook de eerste keer dat we tegen een ploeg met twee aanvallers spelen. Het is een mooi moment om te zien hoe we dat oplossen.”

De Graafschap is na acht duels nog ongeslagen. De eerste vier thuiswedstrijden hebben met twaalf punten de volle buit opgeleverd. ,,We zijn moeilijk te verslaan. In uitduels hebben we alleen een paar keer onnodig punten laten liggen", doelt Snoei op de wedstrijden bij NEC (1-1) en Roda JC (1-1). ,,Wij moeten soms eerder de trekker overhalen, een tegenstander niet in leven laten.”