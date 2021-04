De Graafschap heeft promotie voor het grijpen na ontsnapping tegen Almere City

Teleurstel­ling en frustratie bij De Graafschap na nederlaag tegen NAC: ‘Unieke kans laten liggen’

29 maart BREDA - Teleurstelling, woede en frustratie. De Graafschap is na de 3-1 nederlaag in de topper bij NAC Breda, ingeleid door een blunder van doelman Rody de Boer, een vat vol emoties. De Doetinchemse club heeft met de domper nagelaten zichzelf in een uitstekende uitgangspositie te manoeuvreren in de jacht op promotie naar de eredivisie.