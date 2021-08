De Graafschap herhaalt: supporters moeten zitten, óók op de staantribune

Dat iedereen zich aan de geldende coronamaatregelen en met name het ‘zitgebod’ gaat houden, daar geloven ze bij De Graafschap zelf niet in. Maar de club wil met de oproep in ieder geval laten zien de opdracht van het kabinet serieus te nemen én voorkomen dat de regels rondom stadionbezoek weer worden aangescherpt.



Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelde eerder deze week nog alle staantribunes in voetbalstadions te willen sluiten. Zo ver komt het niet op De Vijverberg, al moeten alle staanplekken wel worden omgedoopt tot ‘zitplaatsen’. Dat is de uitkomst van gesprekken tussen de ambtelijke top van het ministerie, burgemeesters van de voetbalsteden en de clubs.