De Graafschap: hopen op FC Eindhoven of Jong AZ

In het seizoen 2016-2017 deed De Graafschap het, onder leiding van eerst Jan Vreman en na diens ontslag Henk de Jong, nog slechter met de twaalfde plek in de Keuken Kampioen Divisie. Nu eindigen de Superboeren als negende, maar dat is bepaald geen prestatie om trots op te zijn. Gezien de begroting en de ambities is het een grove schande als de nacompetitie wordt gemist.