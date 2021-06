De Graafschap houdt Lelieveld binnenboord met verbeterd contract

Lelieveld (23) lag bij De Graafschap al vast tot medio 2022, maar kon na de gemiste promotie vanwege een clausule in zijn verbintenis voor het einde van deze maand nog gratis weg.

Nu de getoonde belangstelling van andere clubs op niets is uitgelopen, tekent de vleugelverdediger een nieuw, verbeterd contract in Doetinchem. De voetballer uit Hattem heeft in aanloop naar de start van de voorbereiding, komende zaterdag, al een fysieke test doorstaan op De Vijverberg.

Lelieveld kwam vorig jaar transfervrij over van Vitesse en maakte in zijn eerste seizoen indruk bij De Graafschap. De rechtsback toonde zich een prima vervanger voor de naar Willem II vertrokken Leeroy Owusu. Hij gaf zeven assists en scoorde één keer in competitieverband. Ook was Lelieveld in het bekertoernooi trefzeker tegen FC Twente.

Dekker en Opoku

Ook Rick Dekker en Johnatan Opoku hebben een optie in hun contract dat ze tot 1 juli transfervrij weg kunnen naar een andere club. Veel belangstelling van andere clubs is er niet, waarmee de kans groot is dat ook zij bij De Graafschap blijven.