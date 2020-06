De Graafschap huurt AZ-doelman De Boer voor een jaar

Met de komst van De Boer heeft De Graafschap zijn selectie compleet. De reserve-keeper van de Alkmaarse eredivisionist is na Elmo Lieftink (Go Ahead Eagles), Joey Konings (Heracles Almelo), Julian Lelieveld (Vitesse) en Danny Verbeek (FC Den Bosch) de vijfde versterking.

De Boer, opgeleid bij ADO Den Haag, heeft in totaal 67 wedstrijden in het profvoetbal achter zijn naam staan. Hij maakte zijn debuut in 2017 bij Telstar, waar hij al samenwerkte met De Graafschap-trainer Mike Snoei. Na een sterk seizoen vertrok hij naar AZ. Bij de Alkmaarse club speelde hij in twee jaar 26 wedstrijden in het beloftenteam en twee duels in de hoofdmacht.