De Graafschap huurt doelman Jurjus van PSV

De Graafschap in gesprek met Hidde Jurjus

20 juni DOETINCHEM - De Graafschap is in gesprek met Hidde Jurjus over een eventuele terugkeer op De Vijverberg. De Doetinchemse eredivisionist ziet de 24-jarige doelman van PSV, dat hem komend seizoen opnieuw wil verhuren, als een serieuze optie als vervanger van Filip Bednarek.