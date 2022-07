De Graafschap huurt doelman Mees Bakker met optie tot koop van AZ

voetbalpodcast Deze rapportcij­fers krijgen de Gelderse profclubs van onze clubwat­chers

De bezem moet erdoor bij De Graafschap, nu het seizoen is uitgelopen op een grote teleurstelling. NEC grijpt naast de play-offs en toch was het feest in De Goffert. En Vitesse tankt vertrouwen tegen Ajax, waardoor Europees voetbal zomaar – opnieuw – werkelijkheid kan worden.

17 mei