De Graafschap huurt Jurjus nog een jaar van PSV

Jurjus staat nog tot de zomer van 2021 onder contract bij de Eindhovense club. Maar de keeper komt niet voor in de plannen van hoofdtrainer Mark van Bommel. Hij mag ook geen wedstrijden meer spelen voor Jong PSV, omdat hij ouder is dan 23 jaar.

Jurjus maakte in 2016 de overstap van De Graafschap naar PSV. In zijn eerste jaar speelde hij louter wedstrijden in het Eindhovense beloftenteam. In de afgelopen twee seizoenen werd de doelman verhuurd aan Roda JC en De Graafschap en maakte hij twee degradaties mee. Bij de Doetinchemse club raakte Jurjus na de winterstop door een hamstringblessure bovendien zijn basisplaats definitief kwijt aan Nigel Bertrams, een andere huurling. Bertrams is teruggekeerd naar zijn werkgever FC Nordsjaelland.