De Graafschap huurt Ligeon van PEC Zwolle

Ligeon speelde de afgelopen jaren voornamelijk als rechtsback, maar kan ook op de linkerkant uit de voeten. De Amsterdammer kwam bij PEC niet voor in de plannen van het eerste elftal. De oud-speler van clubs als Ajax, NAC en Willem II speelde voor de winterstop één eredivisieduel en kwam tot acht optredens in het beloftenteam. De door Ajax-opgeleide verdediger is vrijdag nog niet speelgerechtigd voor het thuisduel met NAC Breda.



Ligeon is de vierde winterse versterking voor De Graafschap. Eerder kwamen middenvelder Azor Matusiwa (Ajax), aanvaller Charlison Benschop (FC Ingolstadt 04) en doelman Nigel Bertrams (FC Nordsjaelland) al op huurbasis over.



De Graafschap zag deze maand vier spelers vertrekken. Jordy Thomassen (Adelaide United) en Mohamed Hamdaoui (FC Twente) zijn voor een half jaar verhuurd en keren komende zomer terug in Doetinchem. Agil Etemadi (Almere City FC) en Myenty Abena (FC Spartak Trnava) vertrokken definitief.