De Graafschap huurt Van den Bogert van Willem II

Van den Bogert maakte bijna een jaar geleden bij Willem II zijn debuut in de eredivisie in een uitduel bij SC Heerenveen (4-2 nederlaag). Daarna kwam hij in competitieverband niet meer in actie voor het eerste elftal. De verdediger, in het bezit van een aflopend contract, maakte dit seizoen louter speelminuten in het beloftenteam van de Brabantse club.