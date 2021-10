De Graafschap in Almere: KNVB moet zich schamen voor staaltje competitievervalsing

Haen scoort ook voor De Graafschap O21 in duel bij Vitesse

2 oktober ARNHEM - Devin Haen kan terugkijken op een productief weekeinde bij De Graafschap. Na zijn twee doelpunten als invaller bij de hoofdmacht in het uitduel van vrijdagavond bij TOP Oss (0-3) was de talentvolle spits zaterdag ook trefzeker bij het Doetinchemse beloftenteam in het competitieduel bij Vitesse: 1-1.