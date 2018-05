De Graafschap in extremis naast Almere City FC in eerste finaleduel

ALMERE - De Graafschap heeft donderdagavond ternauwernood een eerste stap gezet richting promotie. De Doetinchemse eerstedivisionist speelde het heenduel in de finale van de play-offs bij Almere City FC met 1-1 gelijk dankzij een strafschop van Fabian Serrarens in blessuretijd.

Zondag kunnen de Superboeren het karwei in een uitverkochte Vijverberg afmaken. De ploeg van trainer Henk de Jong heeft aan een minimale zege al voldoende om na twee seizoenen terug te keren in de eredivisie. De Jong moet het in de return wel stellen zonder Myenty Abena. De rechtsback kreeg net als tegen Telstar een gele kaart en is geschorst.

De Jong hield in Almere vast aan het basisteam dat zondag met 4-2 van Telstar won. Aanvoerder Sven Nieuwpoort, terug van een schorsing, begon daardoor op de bank. Bart Straalman vormde samen met Lars Nieuwpoort het hart van de defensie.

Weinig spektakel

De ruim 3.430 toeschouwers in het kleine Yanmar Stadion kregen in de eerste helft weinig spektakel voorgeschoteld. De Graafschap wilde voorkomen dat het net als tegen Telstar in de achtervolging moest en nam het initiatief. De Superboeren hadden een overwicht, maar veel gevaar leverde dat niet op. Het combinatiespel stokte veelal op zo'n twintig meter van het vijandelijke doel. Tarik Tissoudali zorgde na 23 minuten voor het eerste gevaar, zijn schot werd gekraakt. Lars Nieuwpoort kopte uit een hoekschop naast.

Almere City maakte een povere indruk. Het enige wapenfeit in de eerste helft was een afstandsschot van Leeroy Owusu, maar doelman Filip Bednarek haalde de inzet uit de bovenhoek. Aan de andere kant schoot Fabian Serrarens in de handen van doelman Chiel Kramer en ging een poging van Tissoudali naast. Na de pauze werd het spel er niet beter op, maar nam de spanning toe.

Paal

Almere-middenvelder Javier Vet zorgde met een spectaculaire omhaal voor opwinding, maar De Graafschap kreeg de grootste kans. Anthony van den Hurk, ingevallen voor Tissoudali, stond na 68 minuten bijna aan de basis van de 0-1. Zijn voorzet werd door Youssef El Jebli op de binnenkant van de paal gekopt.

In het slotkwartier werd het nog hectischer en moest Bednarek in actie komen bij een vrije trap van Gaston Salasiwa en een gevaarlijke kopbal van Sherjill MacDonald. De doelman had na 85 minuten echter geen antwoord op de kopbal van Silvester van der Water: 1-0. De Graafschap mocht blij zijn dat het daarmee bleef. Een schot van MacDonald ging rakelings over. De Superboeren kwamen in blessuretijd alsnog langszij. De Graafschap kreeg een strafschop na een handsbal van Tom Overtoom, die met rood kon vertrekken. Serrarens benutte het buitenkansje: 1-1.