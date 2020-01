De Graafschap is directe promotieplek kwijt na domper bij FC Eindhoven

Ted van de Pavert (tegen MVV op het laatste moment ziek afgehaakt) en Javier Vet (terug van een schorsing) keerden in Eindhoven terug in de basis. Dat ging ten koste van Jordy Tutuarima en Mohamed Hamdaoui. Roland Baas kreeg als linksback voor het eerst dit seizoen de voorkeur boven Tutuarima.

Onvrede

De Graafschap moest het in het Jan Louwers Stadion doen zonder de steun van zijn supporters. De fans waren thuisgebleven uit onvrede over de regels en voorwaarden rond het vervoer. De spelers van de Doetinchemse club steunden de boycot door bij opkomst shirts met de tekst ‘vrijheid voor supporters’ te dragen.

De Graafschap begon furieus en creëerde de ene na de andere kans. Stef Nijland (twee keer) en Javier Vet hadden in de openingsfase al de 0-1 op hun schoen. Ook Daryl van Mieghem kreeg riante kansen op de openingstreffer.

Maar de ploeg van trainer Mike Snoei hield FC Eindhoven, dat nauwelijks voor gevaar zorgde, eigenhandig in leven.

Paal en lat

De Graafschap moest in de achtervolging en kwam na 82 minuten op gelijke hoogte. Een vrije trap van Van Mieghem ging via een Eindhoven-verdediger Mawouna Amevor over de doellijn: 1-1.