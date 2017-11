De Graafschap jaagt met zelfde opstelling op drie punten in Den Bosch

COLUMN Deurdonderen

25 november We zouden het bijna vergeten, maar De Graafschap speelde iets meer dan drie jaar geleden thuis tegen Achilles'29 in de eerste divisie en er zaten net iets meer dan 4.000 fans op de tribunes. Op diezelfde zaterdagavond in oktober kwamen er 4.500 mensen af op de derby tussen Longa'30 en Grol in de eerste klasse van het amateurvoetbal!