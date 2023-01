De Graafschap kampt met aantal twijfelgevallen voor duel met Ajax: 'We zitten niet vol met revanchegevoelens’

DOETINCHEM - De Graafschap kampt met een aantal twijfelgevallen in de selectie voor de thuiswedstrijd tegen Jong Ajax. Trainer Adrie Poldervaart verwacht dat zijn ploeg een stuk beter voor de dag komt dan eerder dit seizoen in Amsterdam.

Poldervaart wilde niet prijsgeven wie mogelijk ontbreken tegen Jong Ajax. De Graafschap moet het sowieso stellen zonder de geblesseerden Jan Lammers en Mees Bakker, die afgelopen dinsdag in de bekerwedstrijd tegen derdedivisionist Quick (1-4-zege) uitviel, nadat hij een bal in het gezicht had gekregen.

,,We hebben verder wat kleine klachtjes meegenomen uit die wedstrijd”, zegt Poldervaart. ,,We moeten morgen de afweging of we sommige jongens wel of niet laten starten.”

Veertiende plaats

De Graafschap moet eindelijk eens een serie gaan neerzetten wil het kansrijk blijven voor een plek in de play-offs voor promotie naar de eredivisie. De Doetinchemse club staat halverwege de competitie op een teleurstellende veertiende plaats in de Keuken Kampioen divisie en treft nu achtereenvolgens Jong Ajax, Almere City, Jong FC Utrecht en Telstar.

,,We eisen continu van onszelf dat we een serie maken, alleen dat neerzetten is vooralsnog een probleem. De spelers willen zelf ook niets liever, maar het zijn geen robots. Ze trainen keihard en zijn veel met elkaar bezig. Ik vind dat er wel een stijgende lijn in ons spel zit, maar we moeten onszelf ook een keer belonen, waardoor we wat wisselgeld hebben.”

,,Tegen MVV kwamen we vorige week goed terug van een achterstand. Dat is dit seizoen nog niet zo vaak gelukt. Die wedstrijd heeft wel voor een boost gezorgd. Tegen Quick hebben we ook gewoon prima gewonnen. Je zag gisteren met De Treffers tegen SC Cambuur dat het als profclub niet zo makkelijk is tegen amateurs.”

Pijnlijke nederlaag

De Graafschap leed begin dit seizoen een pijnlijke nederlaag tegen Jong Ajax. De Superboeren verloren op De Toekomst met liefst 5-1. Jong Ajax kan waarschijnlijk niet over een aantal basisspelers beschikken, omdat het eerste elftal een overvolle ziekenboeg heeft en waarschijnlijk ook komend weekend spelers uit het beloftenteam nodig heeft.

,,Die wedstrijd speelt wel een beetje mee op de achtergrond, maar het is niet zo dat we vol met revanchegevoelens zitten”, vertelt Poldervaart. ,,We willen morgen gewoon winnen. Dat moeten we met het hoofd doen en niet met domme dingen. Maar goed, die uitslag hebben we wel meegenomen in de voorbereiding.”

,,We gaan uit van onze eigen kracht. Hoog drukzetten, proberen op te bouwen van achteruit onder druk van de tegenstander, diepte in het spel zoeken. Ik denk dat het met de afwezigen bij Jong Ajax wel meevalt. Lucca en Fitz-Jim verwacht ik niet, maar ze hebben prima vervangers.”

De Graafschap-Jong Ajax begint vrijdag om 20.00 uur op De Vijverberg en staat onder leiding van scheidsrechter Luuk Timmer.

