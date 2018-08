De Graafschap kan door droogte niet meer trainen bij SVDW'75

Sproeien kostbaar

De Graafschap liet de twee velden een tijd besproeien door water in tanks te laten aanvoeren, maar die operatie werd te kostbaar. De kosten bedroegen honderden euro’s per sproeibeurt. Daarom heeft de eredivisionist besloten voorlopig uit te wijken naar de twee grasvelden van vijfdeklasser Westendorp, omdat de velden daar nog wel met grondwater besproeid mogen worden.

Donderdagmorgen trainde De Graafschap voor het eerst in Westendorp. Dat

gebeurde vanwege de hitte al om 08.30 uur. Dat tijdstip blijft tot de competitiestart, volgende week zondag tegen Feyenoord. Ook de eerste training van de club dit seizoen was in Westendorp.