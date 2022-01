De Graafschap klopt 1. FC Bocholt met 6-0; rentree Danny Verbeek

Rechtsbuiten Verbeek raakte op 13 september in de uitwedstrijd bij Jong AZ ernstig geblesseerd aan zijn schouder. Hij moest geopereerd worden en revalideerde langdurig. In Bocholt maakte de Brabander weer zijn eerste minuten. Hij speelde de eerste 45 minuten mee en deed dat verdienstelijk.

De Graafschap kwam in de leuke eerste helft via Devin Haen op een 0-1 voorsprong, maar had het lastig tegen de Duitsers. Na de pauze was het krachtsverschil veel groter. Vooral conditioneel kon 1. FC Bocholt het niet meer bijbenen. Via Mees Kaandorp (2x), Camiel Neghli, Jonathan Vergara Berrio (strafschop) en Joran Hardeman liepen de Doetinchemmers uit naar 0-6.