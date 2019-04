De Graafschap: ‘KNVB was gewaarschuwd voor Ajax-dilemma’

De Graafschap-Ajax

De voetbalbond zit door het Europese succes van Ajax opgezadeld met een probleem. De KNVB wil het competitieduel van de Amsterdammers bij De Graafschap vervroegen van zondag 28 naar vrijdag 26 april. Op die manier moet Ajax meer tijd krijgen om zich voor te kunnen bereiden op de eerste halve finalewedstrijd in de Champions League. Doordat het speelschema bomvol zit - Ajax speelt op 5 mei ook de bekerfinale tegen Willem II - ziet de voetbalbond geen andere opties dan 26 april. De verplaatsing leidt tot verzet bij De Graafschap. De Doetinchemse eredivisionist, die nog volop in de strijd tegen degradatie zit, zegt de veiligheid niet te kunnen waarborgen. Bovendien is er, meent men in Doetinchem, sprake van ‘competitievervalsing’. Alle eredivisieduels in de laatste twee speelronden moeten volgens de regels van de KNVB op hetzelfde moment worden afgewerkt.

Geen overeenstemming

De Graafschap heeft woensdagochtend uitgebreid met een delegatie van de voetbalbond gesproken over de nieuwe speeldag en -tijd. Tot overeenstemming is het nog niet gekomen.



,,Wij hebben de bond laten weten dat op vrijdagmiddag voetballen voor ons echt geen optie is. Veel fans zitten dan nog op hun werk of op school. Voetbal speel je voor het publiek. Het risico dat hun kaarten in handen komen van aanhangers van Ajax, vinden we te groot. De vrijdagavond is vanwege veiligheidsredenen ook niet te organiseren.”



De KNVB heeft begrip voor de argumenten van De Graafschap, zegt Ostendorp. Maar de voetbalbond heeft vooralsnog geen andere oplossing gevonden.



De kans is groot dat er pas donderdag duidelijkheid komt. De UEFA maakt dan het officiële speelschema voor de halve finale van de Champions League bekend. Dan pas is duidelijk of Ajax zijn eerste wedstrijd op dinsdag 30 april of woensdag 1 mei speelt. Ostendorp: ,,Als Ajax op woensdag speelt, dan is ons probleem opgelost. Dan kan onze wedstrijd gewoon op zondag blijven staan. In het andere geval ben ik heel benieuwd naar het plan van de KNVB.”