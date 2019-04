De Graafschap koerst op nacompetitie af na harde nederlaag bij VVV-Venlo

VENLO - De Graafschap heeft een wonder nodig om zich dit seizoen rechtstreeks te handhaven in de eredivisie. De Doetinchemse eredivisionist koerst na de ruime nederlaag van zaterdagavond bij VVV-Venlo (4-1) op de nacompetitie af, al ligt directe degradatie ook nog op de loer.

De Graafschap wist op voorhand dat alleen een overwinning telde tegen VVV. FC Emmen won eerder op de avond van FC Utrecht (2-0) en vergrootte zijn voorsprong op de Doetinchemmers daarmee naar zes punten. De achterstand op Fortuna Sittard, de nieuwe nummer vijftien, bedraagt vijf punten. Maar de Limburgers komen zondag nog in actie tegen hekkensluiter NAC Breda, dat vier punten minder heeft dan De Graafschap.

Direct lijfsbehoud is na de nederlaag in Venlo mijlenver weg. De ploeg van trainer Henk de Jong moet in de laatste drie wedstrijden - tegen FC Emmen (thuis), Vitesse (uit) en Ajax (thuis) - minimaal twee keer winnen. Maar dan nog is De Graafschap afhankelijk van de concurrentie. Het voorkomen van directe degradatie heeft daarmee nu de hoogste prioriteit.

Bij De Graafschap ontbrak Ted van de Pavert in het hart van de defensie. Bij de verdediger werd deze week de ziekte van Pfeiffer geconstateerd. Hij werd vervangen door Sven Nieuwpoort. Azor Matusiwa keerde terug van een schorsing en nam op het middenveld de plaats in van Fabian Serrarens.

Droomstart

De Doetinchemmers beleefden nog wel een droomstart in De Koel. Met 68 seconden op de klok zorgde Furdjel Narsingh voor de 0-1. De aanvaller werd - nota bene door VVV-verdediger Nils Röseler - gelanceerd, was iedereen te snel af en rondde beheerst af. De thuisploeg maakte in de openingsfase een onthutsend zwakke indruk. De Graafschap opende sterk, maar slaagde er niet in het overwicht om te zetten in een tweede treffer.

VVV-trainer Maurice Steijn greep na een half uur in. Hij verving Damian van Bruggen voor Ralf Seuntjens. Die wissel sorteerde direct effect. Seuntjens schoot na 38 minuten op aangeven van Peniel Mlapa de gelijkmaker binnen: 1-1. De Graafschap viel daarna ver terug en kwam nog slechts sporadisch in het stuk voor.

De Superboeren hadden kort na rust een korte opleving. Bart Straalman en Charlison Benschop waren dicht bij de 1-2. Maar daarna besliste VVV het duel in korte tijd. Na 55 minuten tikte Mlapa de 2-1 binnen. Drie minuten later maakte invaller Jay-Roy Grot er 3-1 van. Het leed was daarmee nog niet geschied. Moreno Rutten bepaalde de eindstand in de slotfase op 4-1.