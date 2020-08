De Graafschap komt haperend op gang tegen FC Den Bosch: ‘Nog genoeg te verbeteren’

Quote Of ik boos was in de rust? Nee, maar we hebben welke enkele zaken aangestipt Mike Snoei, trainer De Graafschap Grote vraag op voorhand was hoe De Graafschap met de druk en de omstandigheden zou omgaan. De entourage in stadion De Vijverberg viel in niets te vergelijken met die van de laatste thuiswedstrijd, op 28 februari van dit jaar. Pakte de Doetinchemse club toen voor bijna tienduizend uitzinnige supporters de derde periodetitel met een klinkende zege op Jong AZ (5-1), tegen Den Bosch zaten er vanwege de coronamaatregelen slechts zo’n 3100 toeschouwers verspreid over de tribunes.

De vraag was halverwege het duel onmogelijk positief te beantwoorden. De Graafschap toonde zich de eerste 45 minuten in niets een promotiekandidaat, laat staan een favoriet voor de titel. Na afloop van het stroperige optreden tegen Den Bosch, de eerste officiële wedstrijd in 176 dagen (!), stapten de Superboeren alsnog met een glimlach van het veld.

,,De eerste zege is binnen, dat was het allerbelangrijkste”, zei trainer Mike Snoei. ,,Dat het spel niet goed was, daar hoeven we ook niet moeilijk over te doen.”

Poep in de broek

De Graafschap leek voor rust al last te hebben van ‘promotiestress’ en voetbalde met poep in de broek. Van het enorme zelfvertrouwen, opgebouwd in de sterke oefen­uels met eredivisionisten SC Heerenveen en Heracles Almelo (5-1 en 1-0 zege), was niets terug te zien. Snoei schreeuwde aan de zijlijn de longen uit zijn lijf om zijn troepen naar voren te sturen.

Tevergeefs, want Den Bosch bleef zonder problemen overeind. De Graafschap creëerde voor rust vrijwel geen kansen en liep vooral achteruit. Het tempo lag veel te laag en op het middenveld ontbrak het aan diepgang en creativiteit. Dat de Doetinchemmers met een 1-0 voorsprong gingen rusten – via een rake kopbal van Toine van Huizen – mocht daarmee een wonder heten.

,,Of ik boos was in de rust? Nee, maar we hebben welke enkele zaken aangestipt”, zei Snoei. ,,Het tempo moest omhoog. Ballen sneller naar voren. Toen we dat deden, zag je dat Den Bosch het moeilijk kreeg.”

Van Mieghem

De Brabantse opponent kwam via een eigen doelpunt van Julian Lelieveld (1-1) nog langszij, maar was daarna niet meer bestand tegen de Doetinchemse dadendrang. Daryl van Mieghem zorgde voor de 2-1 en Lelieveld stelde Elmo Lieftink in staat de 3-1 te maken. Het huzarenstukje kwam daarna van invaller Johnatan Opoku. De debutant zorgde met een droge knal voor de 4-1. De 4-2 van Jizz Hornkamp was daarna voor de statistieken.

Snoei: ,,Er valt nog genoeg aan ons spel te verbeteren. Maar als wij al niet meer tevreden kunnen zijn met vier goals en drie punten, dan worden we wel heel negatief.”

Meteen ‘deurdonderen’ zit er niet in voor De Graafschap. Het uitduel bij Go Ahead Eagles, in de tweede speelronde, is om veiligheidsredenen verplaatst van komende zondag naar dinsdag 13 oktober. De Superboeren hebben nu twaalf dagen om zich voor te bereiden op de thuiswedstrijd tegen Roda JC (zaterdag 12 september). Snoei: ,,Ontzettend vervelend, we hadden zo graag doorgepakt. Nu moeten we een oefenwedstrijd regelen om in ons ritme te blijven.”

De Graafschap-FC Den Bosch 4-2 (1-0). 45. 1-0 Van Huizen, 53. 1-1 Lelieveld (eigen doelpunt), 59. 2-1 Van Mieghem, 62. 3-1 Lieftink, 79. 4-1 Opoku, 80. 4-2 Hornkamp.

Toeschouwers: 3116.

Scheidsrechter: Higler.

Gele kaarten: Opoku (De Graafschap), Hornkamp, Felida, Van der Heijden (FC Den Bosch).

De Graafschap: De Boer; Lelieveld (62. Van Heertum), Van Huizen, Van de Pavert, Baas; Lieftink, Dekker (73. Schuurman), Verbeek (90. Konings); Van Mieghem, Seuntjens, Hamdaoui (62. Opoku).

FC Den Bosch: Van der Steen; Deijl, Soumaoro, Van der Winden, Green; Van Moorsel, Felida, Van der Heijden (85. Lambert), Meerveld (72. Mulders); Hornkamp, Trotman (60. Bolsius).